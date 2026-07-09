Консьерж рассказала о москвичке, задержанной ФСБ за подготовку теракта

Задержанная по подозрению в подготовке теракта в Москве не вызывала подозрений у соседей, рассказала консьерж дома, где она жила. По ее словам, девушка вела себя спокойно, выгуливала собаку и не устраивала конфликтов.

По данным ФСБ, злоумышленница снимала квартиру в Москве для слежки за высокопоставленным военнослужащим. Она рассказала, что сначала получила задание следить за машиной, а позже должна была арендовать жилье и установить там камеру.

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