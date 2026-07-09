09 июля, 14:15Происшествия
В Дагестане 60 населенных пунктов отрезаны от дорог из-за дождей
В Дагестане 60 населенных пунктов отрезаны от дорог из-за проливных дождей. В регионе размыты дороги муниципального и регионального значения, в некоторых селах уже сутки нет электричества.
Роспотребнадзор начал проверять состояние источников питьевой воды. Из-за подъема грунтовых вод жителей попросили временно использовать только бутилированную и кипяченую воду. В горных районах потребовалась эвакуация жителей из домов, которые оказались подтоплены.
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