Теракт в Москве планировалось совершить с помощью дрона со взрывчаткой. По данным ФСБ, задержанная исполнительница преступления должна была пройти дополнительную подготовку у иностранных специалистов и получить устройство для атаки.

Женщина несколько месяцев вела наблюдение за предполагаемой целью, а также арендовала квартиру в Москве и установила там камеру. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту и государственной измене.

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