Суд заключил под стражу подозреваемую в подготовке теракта в Москве

Суд заключил под стражу девушку, подозреваемую в подготовке теракта против высокопоставленного офицера Минобороны. По заданию куратора она в течение трех месяцев вела слежку за автомобилем, затем арендовала квартиру в Москве и установила камеру для наблюдения.

Задержанная понимала, что целью является ликвидация высокопоставленного лица. Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и государственной измене.

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