Восемь команд вышли в четвертьфинал ЧМ-2026

На чемпионате мира по футболу определились 8 участников четвертьфинала. Уже 9 июля в 23:00 по московскому времени сборная Франции встретится с Марокко.

11 июля состоится матч Испании и Бельгии, который начнется в 22:00. Еще две встречи пройдут 12 июля: в 00:00 сыграют Норвегия и Англия, а в 04:00 на поле выйдут сборные Аргентины и Швейцарии.

По результатам опроса болельщиков, главным претендентом на победу в чемпионате стала сборная Франции. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.