Бесплатные тренировки проекта "Мой спортивный район" пройдут в Москве 9 июля. В столичных парках в 19:00 начнутся занятия по фитнесу, а в 20:15 состоятся тренировки по футболу и волейболу.

В спортклубе "На Лодочной" в 16:00 пройдет занятие по шашкам. В парке физкультуры и спорта "Динамо" в 19:00 состоится тренировка по легкой атлетике. В спорткомплексе "Малино" занятия по волейболу начнутся в 19:00 и 20:00.

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