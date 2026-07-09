В России могут ограничить использование сапбордов в зонах купания

С начала лета на водоемах в России погибли 280 человек. В связи с этим власти намерены усилить меры безопасности, в том числе для пользователей сапбордов.

Инициативная группа предложила ограничить использование сапбордов в зонах купания и на участках судоходных компаний. Кроме того, предлагается запретить пользоваться сапами детям младше 7 лет. Подросткам планируют разрешить выходить на воду только в сопровождении взрослых, а также запретить удаляться от берега более чем на 300 метров.

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