Московский фестиваль танцев пройдет в парке "Музеон" 11 июля. Гостей ждут выступления, танцевальные шоу и бесплатные мастер-классы по разным направлениям. Также на площадке будут работать лекторий и зоны отдыха.

Хедлайнером фестиваля станет Егор Дружинин. Также на сцене выступит группа Filatov&Karas. Кульминацией вечера станет шоу "Любовь спасет мир", которое начнется в 19:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.