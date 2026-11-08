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08 ноября, 23:30

Наука

След от запуска ракеты "Союз" заметили в небе над Коми

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Жители Республики Коми увидели в небе яркий след после запуска ракеты-носителя "Союз" с космодрома Плесецк. Подобные оптические явления возникают при работе двигателей в верхних слоях атмосферы.

Солнечный свет подсвечивает частицы топлива на большой высоте, поэтому облака и шлейфы можно наблюдать за сотни километров от стартовой площадки. Запуск состоялся 7 ноября. Космический аппарат успешно вывели на целевую орбиту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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