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Новости

08 ноября, 12:30

Спорт

Участники забега на ВДНХ поделились впечатлениями после финиша

Участники забега на ВДНХ поделились впечатлениями после финиша

Около 1,5 тысячи человек приняли участие в забеге на ВДНХ

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Участники массового забега на ВДНХ поделились впечатлениями после финиша. Многие отметили хорошую трассу и поддержку зрителей.

При этом не всем удалось показать желаемый результат: некоторые признались, что на дистанции их подвело самочувствие. Другие остались довольны забегом и возможностью пробежать по живописным маршрутам.

В забеге, приуроченном ко Дню народного единства, приняли участие около 1,5 тысячи человек. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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