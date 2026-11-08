Участники забега на ВДНХ поделились впечатлениями после финиша

Участники массового забега на ВДНХ поделились впечатлениями после финиша. Многие отметили хорошую трассу и поддержку зрителей.

При этом не всем удалось показать желаемый результат: некоторые признались, что на дистанции их подвело самочувствие. Другие остались довольны забегом и возможностью пробежать по живописным маршрутам.

В забеге, приуроченном ко Дню народного единства, приняли участие около 1,5 тысячи человек. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.