Россияне стали чаще нанимать репетиторов детям. По данным онлайн-платформы по поиску клиентов, с начала учебного года спрос на такие услуги вырос на 27%.

Дополнительные занятия нужны не только для подготовки к экзаменам, но и для углубленного изучения школьных предметов. При этом на репетиторов семьи могут тратить до 70 тысяч рублей в месяц.

Как меняется спрос на услуги частных преподавателей и сколько стоят занятия? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.