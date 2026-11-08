Московские школьники представили разработки в области робототехники

Московские школьники представили роботов и устройства собственной разработки. Среди изобретений – машина для раздачи автографов, которая позволит избежать скопления людей во время автограф-сессий и повысить уровень безопасности.

Также учащиеся разработали устройство для автоматизации двух методик лечения косоглазия. По словам врачей, ранее в медицине не было подобных технологий.

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