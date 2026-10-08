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08 октября, 23:45

Транспорт

Эксперт объяснил, к чему приведут новые правила экспорта автомобилей из Китая

Эксперт объяснил, к чему приведут новые правила экспорта автомобилей из Китая

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Китай с нового года ужесточает правила экспорта автомобилей. Отправлять машины на продажу будут только туда, где есть сервисные центры для них в достаточном количестве. Как считает автоэксперт Денис Шаровар, на россиян это никак не повлияет.

Он пояснил, что такие меры действовали уже давно, просто за их соблюдением не так тщательно следили. За это время покупатели успели найти лазейки для обхода ограничений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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