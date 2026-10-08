Центральный телеграф в Москве стал учебным кампусом

Центральный телеграф в центре Москвы после реставрации стал учебным кампусом Центрального университета. Внутри появился образовательный хаб и общественные пространства.

Полностью работы по реставрации завершат в 2027 году – к 100-летию здания. После окончания всех работ в кампусе смогут учиться и работать более 5 тысяч студентов и преподавателей. Здание также открыто для москвичей и гостей города.

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