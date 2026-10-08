08 октября, 22:30Город
Центральный телеграф в Москве стал учебным кампусом
Центральный телеграф в центре Москвы после реставрации стал учебным кампусом Центрального университета. Внутри появился образовательный хаб и общественные пространства.
Полностью работы по реставрации завершат в 2027 году – к 100-летию здания. После окончания всех работ в кампусе смогут учиться и работать более 5 тысяч студентов и преподавателей. Здание также открыто для москвичей и гостей города.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.