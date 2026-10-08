В рубрике "Районы, кварталы" показали одно из самых крупных мест для активностей в Москве

В рамках рубрики "Районы, кварталы" показали место в Москве, где под одной крышей объединили множество активностей. Объект стал одним из самых крупных в столице.

Его строительство продолжалось три года, а жители района и всего округа уже несколько лет приходят туда, чтобы заниматься спортом и проводить время с пользой для здоровья.

Участникам розыгрыша нужно угадать район и отправить его название в чат-бот до 16:00. В 17:00 победителя определят с помощью рандомайзера.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.