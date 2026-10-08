В Музее Чайковского проведут интерактивную программу для детей

В Москве 8 октября можно выбрать несколько вариантов для досуга. В Музее Чайковского пройдет интерактивная программа для детей "Щелкунчик. Загадки Мышиного короля". В формате сказочной игры по мотивам балета дети смогут узнать о жизни и творчестве композитора.

В столичных кинотеатрах покажут новую картину "Девятая планета". По сюжету у обычного автомеханика внезапно пробуждаются воспоминания о службе в космических войсках. Главные роли исполнили Юра Борисов и Ирина Старшенбаум.

Любителей искусства приглашают на выставку "Мастерская новатора. Константин Худяков". Экспозиция объединяет более 40 произведений, в которых автор стирает границы между классической живописью и виртуальной реальностью.

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