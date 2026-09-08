Пассажиропоток речного транспорта Москвы превысил 12 тыс человек в день

Пассажиропоток столичного речного транспорта Москвы превысил 12 тысяч человек в день в сезон навигации. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта. Каждый четвертый пассажир речного транспорта является ребенком.

С начала летнего сезона продано более 900 тысяч билетов. Билеты можно приобрести онлайн на официальном сайте и партнерских сервисах. Офлайн билеты продают в кассах "Суда сюда!", на причалах, на борту судна и у промоутеров.

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