Пользователи Chrome и Safari стали чаще сталкиваться с проблемами доступа к сайтам РФ

Пользователи Google Chrome и Safari стали чаще сталкиваться с предупреждениями о небезопасном соединении при попытке зайти на российские сайты. Иностранные центры отзывают сертификаты безопасности у российских ресурсов в рамках санкционной политики. Проблема затронула тысячи российских доменов.

Для доступа к сайтам рекомендуется использовать Яндекс Браузер, который поддерживает отечественные сертификаты, или установить сертификат Минцифры на устройство. Инструкции по установке доступны на портале Госуслуг для iOS, Android, Windows и Linux.

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