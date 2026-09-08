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Новости

08 сентября, 22:45

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Завод по выпуску рентген-аппаратов открылся в Москве

Завод по выпуску рентген-аппаратов открылся в Москве

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Завод по выпуску аппаратов для рентгена открылся в Москве. Предприятие полного цикла будет создавать сложное медицинское оборудование. В планах выпускать 400 инновационных аппаратов для диагностики в год. Новый завод усилил мощность предприятия на 70%.

На производстве собирают флюорографы, маммографы, телеуправляемые комплексы, С-дуги и аппараты МРТ. Оборудование поставляется в клиники от Калининграда до Камчатки, включая антарктическую станцию "Восток". Почти все комплектующие отечественного производства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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