Московские врачи начали применять новую методику лечения нарушений ритма сердца, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В отличие от прежних методов, технология использует короткие электрические импульсы. Операция проводится через небольшой прокол сосуда, что позволяет точечно воздействовать на патологические зоны и практически не затрагивать здоровые ткани и органы.

Процедура занимает не более 40 минут, и уже на следующий день после операции пациентов могут выписать домой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.