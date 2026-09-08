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08 сентября, 10:45

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Московские врачи начали применять новую методику лечения нарушений ритма сердца

Московские врачи начали применять новую методику лечения нарушений ритма сердца

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Московские врачи начали применять новую методику лечения нарушений ритма сердца, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В отличие от прежних методов, технология использует короткие электрические импульсы. Операция проводится через небольшой прокол сосуда, что позволяет точечно воздействовать на патологические зоны и практически не затрагивать здоровые ткани и органы.

Процедура занимает не более 40 минут, и уже на следующий день после операции пациентов могут выписать домой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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