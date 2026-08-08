Собянин: Москва сохраняет высокие темпы строительства недвижимости

Более 8 миллионов квадратных метров недвижимости построили в Москве за 7 месяцев 2026 года. Это на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Сергей Собянин на своей странице в МАХ.

По словам мэра, Москва сохраняет высокие темпы строительства. Из общего объема почти 3,5 миллиона квадратных метров пришлось на жилье, еще более 1 миллиона – на офисные помещения.

Всего до конца года в столице планируют построить более 16 миллионов квадратных метров недвижимости. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.