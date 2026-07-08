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08 июля, 22:15

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МОК объявил о временном снятии санкций с Олимпийского комитета России

МОК объявил о временном снятии санкций с Олимпийского комитета России

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Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о временном снятии санкций с Олимпийского комитета России. Решение было принято практически одновременно с началом квалификации к летним Играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

Выступить с государственным флагом и гимном российские атлеты смогут пока в 12 олимпийских видах спорта. Судьба остальных зависит от решений международных федераций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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