Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о временном снятии санкций с Олимпийского комитета России. Решение было принято практически одновременно с началом квалификации к летним Играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

Выступить с государственным флагом и гимном российские атлеты смогут пока в 12 олимпийских видах спорта. Судьба остальных зависит от решений международных федераций.

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