Программа "Московское семейное долголетие" провела более 630 церемоний

Программа "Московское семейное долголетие" за год провела более 630 церемоний в честь юбиляров семейной жизни. Участниками стали супружеские пары, отметившие от 50 до 70 лет совместной жизни.

В День семьи, любви и верности для юбиляров организовали праздничные мероприятия. Кроме того, на Гоголевском бульваре открылась фотовыставка "Долго вместе", где представлены истории московских семей, проживших в браке более 35 лет.

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