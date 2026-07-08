В преддверии Дня семьи, любви и верности наградили супружеские пары севера столицы

В культурном центре "Атмосфера" районного центра "Место встречи Баку" прошло мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. На празднике собрались супружеские пары, прожившие в браке более 25 лет, которым вручили общественные награды – медали "За любовь и верность". Всего нагрудными знаками отметили порядка 20 пар из различных районов Северного округа. Четыре из них прожили в браке более 50 лет.



Программа вечера была выстроена вокруг личных историй: пары делились тем, что помогает им сохранять гармонию в отношениях и поддерживать друг друга. Участники мероприятия обсудили тему преемственности поколений и роль родительского примера в воспитании детей. По приглашению организаторов гостями встречи также стали член Общественной палаты Российской Федерации Александр Асафов и участник СВО, муниципальный депутат района Восточное Дегунино Эльдар Шарипов.



Отдельной темой встречи стала государственная значимость семейного института. Как отметил Асафов, поддержка традиционных ценностей – залог стабильности страны. "В семье формируются главные жизненные ориентиры: умение слышать, поддерживать, оставаться рядом в любых обстоятельствах. Сила России – в крепких, сплоченных семьях, где каждый понимает ценность любви, единства и взаимовыручки. Пример супругов Петкилевых, проживших вместе более 50 лет и вырастивших троих детей и семерых внуков, показывает, что в России семейные ценности актуальны во все времена. Такие крепкие союзы становятся образцом преемственности поколений, взаимного уважения и ответственности, на которых строится благополучие общества. Именно поэтому так важно сохранять традиции и одновременно создавать условия, при которых семьи чувствуют поддержку, а многодетность становится осознанным выбором", – сказал он.



В ходе обсуждения участники подчеркнули важность развития городской инфраструктуры для организации качественного семейного досуга. Было отмечено, что Москва уделяет этому вопросу приоритетное внимание: в рамках городских программ, включая сезонные проекты, например "Лето в Москве", реализуются направления, ориентированные на совместные активности родителей и детей. Шарипов отметил, что подобная среда становится фундаментом для новых семейных традиций.



"Связь между поколениями формируется благодаря традициям, которые родители передают детям. Это совместные прогулки, поездки, посещение выставок и спектаклей. В моем детстве отец часто брал меня в парки, музеи и театры. Сегодня я стараюсь продолжать эту традицию уже со своими детьми. Мы любим проводить свободное время в Москве – гуляем на Северном речном вокзале, бываем на Ходынском поле, где для детей создано большое игровое пространство "Авиатор". День семьи, любви и верности напоминает нам о том, что семья – это прежде всего преемственность поколений, забота друг о друге и ответственность за своих близких. Важно, что город создает для этого все необходимые условия. По данным правительства Москвы, летом в парках доступно более 750 объектов инфраструктуры для семейного отдыха: открыта 41 оборудованная зона отдыха у воды, доступно 420 площадок для занятий спортом. Культурную программу дополняет фестиваль "Театральный бульвар", который проходит в 10 локациях. Именно в такой атмосфере рождаются семейные традиции, которые дети со временем передают уже своим сыновьям и дочерям", – сказал Шарипов.



Как сообщалось ранее, забота о семьях – один из ключевых приоритетов стратегии развития Москвы. Число многодетных семей в столице за последние 15 лет выросло в четыре раза и сегодня приближается к 250 тысячам. Им доступны различные меры поддержки, многие из которых можно оформить на портале mos.ru в специальном разделе.

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