08 июля, 17:15Транспорт
Более 70 самолетов ожидают вылета из Сочи
Более 70 самолетов ожидают вылета из Сочи после временных ограничений в работе аэропорта. Еще более 70 воздушных судов ожидают посадки, а почти 30 рейсов отменены.
Аэропорт Сочи 6 раз приостанавливал прием и отправку самолетов с 7 июля. В общей сложности ограничения действовали более суток.
После их снятия аэропорт переходит на усиленный режим работы, однако из за большого количества задержанных рейсов последствия сбоев сохраняются.
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