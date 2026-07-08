Более 70 самолетов ожидают вылета из Сочи после временных ограничений в работе аэропорта. Еще более 70 воздушных судов ожидают посадки, а почти 30 рейсов отменены.

Аэропорт Сочи 6 раз приостанавливал прием и отправку самолетов с 7 июля. В общей сложности ограничения действовали более суток.

После их снятия аэропорт переходит на усиленный режим работы, однако из за большого количества задержанных рейсов последствия сбоев сохраняются.

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