МОК в ближайшее время решит вопрос о допуске национальной символики РФ

Международный олимпийский комитет (МОК) в ближайшее время примет решение о возможности использования российских флага, гимна и цветов на Олимпийских играх. Об этом сообщили в организации.

В свою очередь Олимпийский комитет России сосредоточен на работе с международными федерациями, чтобы выбрать оптимальный путь для возвращения российских спортсменов и нормализации ситуации как в личных, так и в командных дисциплинах. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.