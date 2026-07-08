Медиаменеджер Лазорин прокомментировал решение о восстановлении ОКР в правах

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о восстановлении статуса Олимпийского комитета России (ОКР) стало хорошей новостью для российских спортсменов, отметил член экспертного совета комитета Госдумы по физической культуре и спорту, медиаменеджер Игорь Лазорин.

По его словам, работа по дальнейшему допуску российских спортсменов к международным соревнованиям будет продолжена. Лазорин также добавил, что текущие планы подготовки уже сформированы с расчетом на участие в крупнейших мировых турнирах, включая Олимпийские игры в Лос-Анджелесе.

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