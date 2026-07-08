Навигацию к открытию Рублево-Архангельской линии метро обновили наполовину

Работы по подготовке навигации к открытию Рублево-Архангельской линии метро выполнены наполовину. Новая ветка соединит деловой центр "Москва-Сити" с Красногорском без пересадок.

Начальник навигационно-информационного комплекса Московского метрополитена Сергей Литвинович сообщил, что предстоит обновить порядка 67 схем метро в поездах и на станциях в печатном и цифровом форматах.

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