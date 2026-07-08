08 июля, 12:30Спорт
Дегтярев заявил об отмене проверки российских спортсменов на нейтральный статус
После решения исполкома МОК больше не потребуется проверка российских спортсменов на нейтральный статус. Об этом сообщил министр спорта Российской Федерации и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
Олимпийская чемпионка Светлана Журова отметила, что решение позволит российским спортсменам начать борьбу за максимальное количество олимпийских квот. По ее словам, для этого необходимо участвовать в международных соревнованиях в ближайшие годы, поскольку во многих видах спорта квоты предстоит заново завоевывать.
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