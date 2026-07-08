Дегтярев заявил об отмене проверки российских спортсменов на нейтральный статус

После решения исполкома МОК больше не потребуется проверка российских спортсменов на нейтральный статус. Об этом сообщил министр спорта Российской Федерации и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Олимпийская чемпионка Светлана Журова отметила, что решение позволит российским спортсменам начать борьбу за максимальное количество олимпийских квот. По ее словам, для этого необходимо участвовать в международных соревнованиях в ближайшие годы, поскольку во многих видах спорта квоты предстоит заново завоевывать.

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