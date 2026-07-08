Сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал чемпионата мира после победы над Колумбией в серии пенальти. Основное и дополнительное время завершилось без большого количества опасных моментов, а победитель определился только в послематчевой серии.

Сборная Аргентины также вышла в четвертьфинал, обыграв Египет со счетом 3:2. До 80-й минуты аргентинцы уступали 0:2, однако все же сумели забить 3 мяча в основное время. После матча капитан сборной Аргентины Лионель Месси не смог сдержать слез.

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