Российские вузы начали пересматривать формат дипломных работ из-за развития ИИ

Российские вузы начали пересматривать форматы выпускных дипломных работ из-за развития ИИ. Как заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, из-за нейросетей дипломные и курсовые работы перестали в полной мере выполнять функцию проверки знаний студентов.

Полностью отказываться от дипломов вузы не планируют, но рассматривают новые форматы – от научных статей и портфолио до проектов и стартапов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.