МОК рекомендовал международным федерациям снять ограничения с российских спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям снять все ограничения с российских спортсменов после временного восстановления в правах Олимпийского комитета России.

В организации заявили, что вопрос допуска обсуждается с каждой федерацией отдельно, поскольку правила возвращения отличаются в зависимости от вида спорта, а также для юниоров и взрослых спортсменов.

В МОК подчеркнули, что необходимо обеспечить возможность участия спортсменов в отборе на Олимпийские игры 2028 года как в личных, так и в командных дисциплинах. Также в комитете отметили, что ограничения вводились для обеспечения безопасного пространства для спорта.

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