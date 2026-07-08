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08 июля, 06:30

Общество

Каждый третий россиянин отложил отпуск из-за работы или финансовых проблем

Каждый третий россиянин отложил отпуск из-за работы или финансовых проблем

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Почти треть россиян в этом году переносили отпуск. По данным опроса сервиса по поиску работы, главными причинами стали высокая загруженность на работе и финансовые трудности.

В среднем у работающих граждан накопилось более 20 дней неиспользованного отпуска. При этом большинство опрошенных все же успевают отгулять все положенные дни, а 3% берут дополнительные выходные за свой счет.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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