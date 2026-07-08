Эксперт отметил высокую результативность форвардов на ЧМ-2026

На чемпионате мира по футболу определились все участники четвертьфиналов. Спортивный обозреватель Николай Яременко отметил, что главной особенностью этого турнира стала высокая результативность нападающих.

Всего за три матча до финала лидеры забили больше мячей, чем лучшие форварды прошлых лет, когда стандартным результатом считались 5–6 голов за весь турнир. Также эксперт выделил игру ключевых футболистов, отдельно отметив Лионеля Месси.

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