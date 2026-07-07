Болельщики отметили победу сборной Норвегии в чемпионате мира по футболу

Болельщики в Осло вышли на улицы после победы сборной Норвегии над Бразилией в матче 1/8 финала чемпионата мира. По данным полиции, исторический успех команды отмечали около 90 тысяч человек. Среди них был наследный принц Норвегии Хокон, который поприветствовал фанатов у королевского дворца.

Фанаты в Торонто пришли на тренировку сборной Португалии, чтобы увидеть Криштиану Роналду, а игроков Кабо-Верде встретили парадом после возвращения домой. Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон получил травму во время празднования выхода команды в 1/4 финала.

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