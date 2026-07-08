Москвичам рассказали, чем заняться в столице 8 июля

Москвичам и гостям столицы предлагают несколько мероприятий 8 июля. В детском театре "Ламантин" пройдет спектакль "Золотой ключик". Зрителей ждет путешествие вместе с героями сказки, знакомство с волшебным музеем и история Папы Карло и его знаменитого творения. После представления участников ждет дискотека с персонажами спектакля.

В Музее криптографии проходит выставка "Ключ к доверию. Безопасность в эпоху высоких технологий". Кроме того, в 20:00 в культурном центре ЗИЛ состоится концерт "Симфония Hollow Knight", где оркестр и хор исполнят музыку из одноименной игры.

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