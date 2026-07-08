Оплата проезда по биометрии заработала на МЦД-4

На всех 35 станциях МЦД-4 стала доступна оплата проезда по биометрии. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Сервис заработал на 122 проходах. Для оплаты необходимо зарегистрироваться в приложении "Метро Москвы", подключить сервис биометрии и при проходе через турникет посмотреть в камеру. Турникеты с новой системой отмечены специальными стикерами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.