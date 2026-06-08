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08 июня, 14:45

Транспорт

Эксперт рассказал о правилах ухода за автомобилем летом

Эксперт рассказал о правилах ухода за автомобилем летом

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Летом машину рекомендуется мыть не реже одного раза в неделю. Как пояснил руководитель станции технического обслуживания Максим Засорин, пыль, грязь и насекомые не только ухудшают внешний вид автомобиля, но и могут повредить лакокрасочное покрытие, а также снизить эффективность охлаждения двигателя из-за загрязнения радиатора.

Он также отметил, что не стоит оставлять автомобиль под прямыми солнечными лучами, чтобы избежать выгорания краски, а для защиты салона рекомендуется использовать солнцезащитные экраны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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