Биолог объяснил, как распространяется борщевик

Борщевик размножается семенами, поскольку корневая поросль у этого растения отсутствует, рассказал биолог Дмитрий Сафонов.

По его словам, одного цветущего экземпляра достаточно, чтобы уже через несколько лет на участке образовались плотные заросли. Быстрее всего борщевик распространяется вдоль дорог, на заброшенных полях и других открытых участках с нарушенным почвенным покровом.

Сок этого агрессивного сорняка при попадании на кожу может вызывать серьезные ожоги. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.