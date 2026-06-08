Политолог оценил внешнеполитический курс Армении при Пашиняне

При Николе Пашиняне Армения будет продолжать курс на разрыв отношений с Россией. Такое мнение выразил политолог Павел Данилин.

По его словам, политика Пашиняна может привести не только к изменениям во внутренней и внешней повестке, но и к заключению соглашений с Евросоюзом, которые позволят оказывать влияние на российский рынок через Армению.

Данилин также полагает, что отношения между Россией и Арменией останутся напряженными. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.