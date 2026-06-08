Москвичи отметили рост цен на воду и прохладительные напитки в жаркую погоду. В местах отдыха бутылка воды стоит от 150 до 200 рублей. Такие покупки становятся дополнительной статьей расходов.

При этом часть продавцов утверждает, что стоимость продукции не менялась с прошлого года. Сколько денег москвичи тратят на отдых в жаркую погоду и как меняются цены на сезонные товары?

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