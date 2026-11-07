Московские птицы стали петь на более высоких частотах возле шумных дорог

Городская среда влияет на поведение и пение птиц в Москве. По наблюдениям орнитологов, возле шумных дорог некоторые пернатые переходят на более высокие звуковые частоты, чтобы их трели не терялись в транспортном шуме.

Всего в Москве зарегистрировано 245 видов птиц. По данным специалистов, одни виды постепенно исчезают из города, другие, наоборот, осваивают городскую среду. Большинство перелетных птиц уже отправились на зимовку, а зимой в столицу прилетают свиристели из северных регионов.

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