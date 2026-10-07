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07 октября, 23:00

Культура

Кинокритик оценил шансы актера Юры Борисова получить "Оскар"

Кинокритик оценил шансы актера Юры Борисова получить "Оскар"

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Российский актер Юра Борисов сыграл главную роль в фильме "Искусственный" о взлете компании Open AI. За эту работу, как пишут иностранные СМИ, его хотят выдвинуть на премию "Оскар" в категории "Лучший актер". Его шансы оценил кинокритик Егор Беликов.

Сможет ли Борисов получить награду? Чем он привлек американских режиссеров и продюсеров? Что в его актерской манере отличает его от других российских артистов?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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