Препарат "Атаракс" закончился в некоторых городах России

Транкливизатор "Атаракс" закончился в некоторых городах России. Об этом рассказал сопредседатель Российской ассоциации фармацевтического маркетинга, генеральный директор маркетинговой компании Сергей Шуляк. По его словам, в Москве препарат еще есть, однако в ряде регионов уже распродали остатки.

При этом врачи говорят, что пациентам не стоит опасаться дефицита, поскольку на рынке есть препараты с тем же действующим веществом – гидроксизином. Их также можно приобрести только по рецепту и принимать под контролем специалиста.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.