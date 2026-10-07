07 октября, 12:30Общество
Производитель заявил о наличии "Атаракса" на складах в Москве
Компания-производитель транквилизатора "Атаракс" заявила, что препарат есть на складах, а поставки идут в штатном режиме. При этом корреспондент Москва 24 обнаружил лекарство только в единичных аптеках столицы.
"Атаракс" относится к транквилизаторам и назначается при определенных состояниях. Самостоятельный прием препарата без контроля врача может быть опасен, поэтому подбирать замену также должен специалист.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.