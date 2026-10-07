Популярный транквилизатор "Атаракс" пропал из аптек Москвы

С полок московских аптек стал пропадать один из самых популярных транквилизаторов – "Атаракс". Лекарство рецептурное, но многие покупают его и без назначения врача, причем с запасом, не осознавая риска для здоровья.

Что происходит на фармрынке? Есть ли аналоги среди российских препаратов? Как можно справиться с тревогой без таблеток?



Об этом – в эфире телеканала Москва 24.



