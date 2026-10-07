07 октября, 11:15Общество
Популярный транквилизатор "Атаракс" пропал из аптек Москвы
С полок московских аптек стал пропадать один из самых популярных транквилизаторов – "Атаракс". Лекарство рецептурное, но многие покупают его и без назначения врача, причем с запасом, не осознавая риска для здоровья.
Что происходит на фармрынке? Есть ли аналоги среди российских препаратов? Как можно справиться с тревогой без таблеток?
Об этом – в эфире телеканала Москва 24.
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