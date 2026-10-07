Телеканал "Москва 24" стал лауреатом премии имени Эдуарда Сагалаева

"Москва 24" стала лауреатом премии имени Эдуарда Сагалаева. Телеканал победил в номинации "Лучшая ежедневная информационная или еженедельная информационно-аналитическая программа".

Жюри отметило авторский проект главного редактора "Москвы 24" – "Москва. Итоги недели с Дмитрием Щугоревым". С сентября программа называется "Мегаполис". Она рассказывает о событиях столицы, которые важны каждому жителю города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.