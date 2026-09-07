За 50 лет осень в центральной России потеплела на 3 градуса

За последние 50 лет осень в центральной полосе России стала теплее на 3 градуса из-за глобального потепления, заявил климатолог Александр Чернокульский. Скорость роста температуры в стране примерно в 2,5 раза выше, чем в среднем по планете.

Сентябрь все чаще становится теплым месяцем не только по температуре, но и по характеру погоды: дожди становятся ливневыми, облачность – меньше, появляются грозы. Однако каждый отдельный год не гарантирует аномалии: например, прошедшее лето в европейской части России было в норме, а в Сибири – очень жарким.

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