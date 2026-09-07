07 сентября, 18:15Общество
Пик заболеваемости гриппом в России ожидается в январе–феврале
Пик заболеваемости гриппом в России ожидается во второй половине января и в феврале. Об этом "Известиям" рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.
При этом нынешний рост простудных заболеваний еще не говорит о начале эпидемии гриппа. Осенью чаще распространяются другие сезонные инфекции. Первую заметную волну именно гриппа специалисты ожидают ближе к концу ноября, а максимальное число заболевших – уже после новогодних праздников.
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