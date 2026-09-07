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07 сентября, 22:45

Общество

Столичный салон красоты закрылся после конфликта с бьюти-блогером

Столичный салон красоты закрылся после конфликта с бьюти-блогером

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Столичный салон красоты закрылся после конфликта с бьюти-блогером Анастасией Молотовой. Причиной спора стало недовольство блогера макияжем. После этого она вместе с помощником начала проверять документы заведения.

По словам владелицы салона, спутник блогера ударил ее и нанес травмы. После публикации видео салон, как утверждает предпринимательница, потерял клиентов и был вынужден закрыться. О похожем конфликте с этим же блогером сообщила владелица другого салона в центре Москвы.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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